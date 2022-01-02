Полицейский Дед Мороз в Ингушетии пришел с подарками к детям погибших правоохранителей

Как сообщает пресс-служба ведомства, по инициативе министра внутренних дел по республике Михаила Коробкина и по поручению председателя совета ветеранов МВД Магомед-Сали Котиева вниманием не были обделены и семьи ветеранов-правоохранителей, воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

Гости тепло пообщались с ребятами, пожелали им счастливого Нового года.

«Истинной наградой взрослым стали радостный блеск глаз и искренние улыбки на лицах детей», — отметили в пресс-службе МВД по региону.