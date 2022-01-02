Полицейский Дед Мороз в Ингушетии пришел с подарками к детям погибших правоохранителей
«Полицейский» Дед Мороз и Снегурочка в сопровождении члена совета ветеранов МВД Ингушетии Юсупа Евлоева в сельском поселении Нестеровское Сунженского района навестили семьи погибших правоохранителей и преподнесли подарки их детям.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по инициативе министра внутренних дел по республике Михаила Коробкина и по поручению председателя совета ветеранов МВД Магомед-Сали Котиева вниманием не были обделены и семьи ветеранов-правоохранителей, воспитывающие детей с ограниченными возможностями.
Гости тепло пообщались с ребятами, пожелали им счастливого Нового года.
«Истинной наградой взрослым стали радостный блеск глаз и искренние улыбки на лицах детей», — отметили в пресс-службе МВД по региону.