Криминал

Полицейский в Ингушетии вымогал 300 тысяч рублей у местного жителя с использованием сведений гостайны

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В Ингушетии полицейский вымогал 300 тысяч рублей у местного жителя под предлогом привлечения к уголовной ответственности за фактически несовершенное преступление, с использованием сведений, составляющих государственную тайну, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах республики.

«39-летний бывший полицейский приговором Верховного суда Республики Ингушетия признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну). Судом назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с содержанием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — сказал представитель правоохранительных органов.

По его словам, следствием установлено, что осужденный, будучи сотрудником полиции, незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, которые впоследствии он демонстрировал жителю республики в виде доказательства о якобы проводимой полицией разработке в отношении последнего и привлечении его к уголовной ответственности за фактически несовершенное им преступление. При этом с потерпевшего «оборотнем в погонах» вымогались денежные средства в размере 300 тысяч рублей.

Примечательно, что в июне 2022 года подсудимый был уже осужден Магасским районным судом Ингушетии по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) за аналогичное преступление. Тогда его приговорили к двум годам колонии общего режима.

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