Кража

Полицией Ингушетии принята явка с повинной у похитителя телефона «Galaxy A72»

0

Полиция в городе Назрани Ингушетии раскрыла мошенническое хищение мобильного телефона, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Отмечается, что 17 декабря прошлого года в помещении автомойки неустановленным лицом, под предлогом осуществления телефонного звонка, был похищен телефон «Galaxy A72» стоимостью 36 тыс. 500 рублей. Правоохранители доставили в отдел ранее судимого за кражу гражданина, у которого принята явка с повинной.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Отделение скорой помощи в Карабулаке Ингушетии сменило место расположения
В Ингушетии реализуется проект по популяризации родного языка
Участились случаи мошенничества в отношении жителей Ингушетии — МВД по региону
В Ингушетии произошли два пожара
Продлен срок действия упрощенного порядка выдачи разрешений на строительство
Более 80 граммов сильнодействующих веществ изъяли правоохранители Ингушетии
Полиция проводит проверку после перестрелки в городе Назрани Ингушетии
Туристическая сфера Ингушетии в 2023 году получит более 260 млн рублей госинвестиций
Глава Ингушетии считает, что трудоустройство и патриотическое воспитание молодежи — вклад в будущее
Комитет по туризму региона получил патент на использование слогана «Ингушетия — родина башен»
Грантовую поддержку в размере 30 млн рублей получила молодежь Ингушетии в прошлом году

Главное

Яндекс.Метрика

 