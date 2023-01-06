Полицией Ингушетии принята явка с повинной у похитителя телефона «Galaxy A72»

Отмечается, что 17 декабря прошлого года в помещении автомойки неустановленным лицом, под предлогом осуществления телефонного звонка, был похищен телефон «Galaxy A72» стоимостью 36 тыс. 500 рублей. Правоохранители доставили в отдел ранее судимого за кражу гражданина, у которого принята явка с повинной.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России.