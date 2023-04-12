Наркомания

Полиция отреагировала на публикацию «Ингушетии» о новом месте скопления суицидников

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Правоохранительные органы Сунженского района республики принимают соответствующие меры на основании публикации корреспондента газеты «Ингушетия» о новом месте сбора местных наркоманьяков и закладок «минеров».

Накануне редакция рассказывала о том, что жителей улицы Энгельса города Сунжи и близлежащих домовладений беспокоит скопление нариков по ночам в парковочном кармане у новой переправы со стороны упомянутой улицы.

Средой обитания сунженских «торчков» до сих пор было место у реки. «Партизаны» прятались среди камышей по соседству с канализационным болотом.

Но после поджога обжитого ими логова и появления там спецтехники, задействованной в строительстве канализационного коллектора, суицидникам пришлось перебраться ближе к автомобильному мосту. Там народная «контрразведка» и нашла шприцы, флаконы с наркотическими каплями, банки из-под энергетиков. На публикацию газеты «Ингушетия» быстро отреагировали сотрудники правоохранительных органов и начали разбираться, что на самом деле происходит на злополучном участке.

Именно здесь сегодня полиция и выставила пост для предотвращения творимого безобразия. Особенно такие меры необходимы после 20 часов вечера, так как в это время и собираются самоубийцы.

Покой наркоманов нарушен, самобичеванием, судя по всему, им придется заниматься в другом месте или же вовсе отказаться от пути, ведущего в пропасть. Обнаружение в этом районе трупа 41-летнего мужчины, скончавшегося, предположительно, от передозировки наркотиков в месяц Рамадан, могло бы послужить для них уроком.

 

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