Полиция отреагировала на публикацию «Ингушетии» о новом месте скопления суицидников

Накануне редакция рассказывала о том, что жителей улицы Энгельса города Сунжи и близлежащих домовладений беспокоит скопление нариков по ночам в парковочном кармане у новой переправы со стороны упомянутой улицы.

Средой обитания сунженских «торчков» до сих пор было место у реки. «Партизаны» прятались среди камышей по соседству с канализационным болотом.

Но после поджога обжитого ими логова и появления там спецтехники, задействованной в строительстве канализационного коллектора, суицидникам пришлось перебраться ближе к автомобильному мосту. Там народная «контрразведка» и нашла шприцы, флаконы с наркотическими каплями, банки из-под энергетиков. На публикацию газеты «Ингушетия» быстро отреагировали сотрудники правоохранительных органов и начали разбираться, что на самом деле происходит на злополучном участке.

Именно здесь сегодня полиция и выставила пост для предотвращения творимого безобразия. Особенно такие меры необходимы после 20 часов вечера, так как в это время и собираются самоубийцы.

Покой наркоманов нарушен, самобичеванием, судя по всему, им придется заниматься в другом месте или же вовсе отказаться от пути, ведущего в пропасть. Обнаружение в этом районе трупа 41-летнего мужчины, скончавшегося, предположительно, от передозировки наркотиков в месяц Рамадан, могло бы послужить для них уроком.