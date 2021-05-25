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Полиция отреагировала на сообщения об избиении сотрудников заповедника Ингушетии

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Правоохранительные органы Ингушетии проверяют сообщения о незаконном задержании сотрудников природного заповедника республики на границе с Чечней, сообщили нашему изданию в МВД региона.

«Идет проверка, о ее результатах будет сообщено», — отметили в полиции.

Напомним, в ингушских пабликах во вторник появилась информация об инциденте на границе с Чечней с участием троих сотрудников государственного природного заповедника «Эрзи» Минприроды России, осуществлявших выезд в районе реки Фортанга на административной границе.

Интернет-пользователи призвали руководителей силовых структур Ингушетии и России разобраться в ситуации и привлечь к ответственности виновных.

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