Полиция отреагировала на сообщения об избиении сотрудников заповедника Ингушетии

«Идет проверка, о ее результатах будет сообщено», — отметили в полиции.

Напомним, в ингушских пабликах во вторник появилась информация об инциденте на границе с Чечней с участием троих сотрудников государственного природного заповедника «Эрзи» Минприроды России, осуществлявших выезд в районе реки Фортанга на административной границе.

Интернет-пользователи призвали руководителей силовых структур Ингушетии и России разобраться в ситуации и привлечь к ответственности виновных.