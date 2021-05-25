Полиция отреагировала на сообщения об избиении сотрудников заповедника Ингушетии
Правоохранительные органы Ингушетии проверяют сообщения о незаконном задержании сотрудников природного заповедника республики на границе с Чечней, сообщили нашему изданию в МВД региона.
«Идет проверка, о ее результатах будет сообщено», — отметили в полиции.
Напомним, в ингушских пабликах во вторник появилась информация об инциденте на границе с Чечней с участием троих сотрудников государственного природного заповедника «Эрзи» Минприроды России, осуществлявших выезд в районе реки Фортанга на административной границе.
Интернет-пользователи призвали руководителей силовых структур Ингушетии и России разобраться в ситуации и привлечь к ответственности виновных.