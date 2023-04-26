Полиция подтвердила нападение на двух сотрудников в ходе конфликта в Ингушетии

«Получив сообщение о бытовом конфликте на окраине села Троицкое, на место происшествия незамедлительно выдвинулся наряд полиции. Информация подтвердилась. Несколько граждан, не реагируя на законные требования полицейских прекратить противоправные действия, продолжили нарушать общественный порядок», — сказал представитель пресс-службы.

Как отметил собеседник, когда двое полицейские пытались разнять дерущихся, на них набросились несколько нарушителей и нанесли им побои.

Прибывшие на подмогу своим коллегам стражи правопорядка задержали семерых правонарушителей. В отношении них составлены административные протоколы за неподчинение законному требованию сотрудников полиции.

Все материалы по данному эпизоду переданы в органы следствия для принятия процессуального решения.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о массовой драке с участием несовершеннолетних в сельском поселении Троицкое в районе жилых бараков. Участники потасовки проигнорировали требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия и нарушение общественного порядка. В ходе драки трое из них напали на офицеров.

Силовики задержали семь участников и зачинщиков массовой драки, трем из них вменяют ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти).

Все они жители одной из улиц предгорного ингушского села Аршты и представители одной фамилии.