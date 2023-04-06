Полиция подтверждает гибель трех полицейских при перестрелке в Ингушетии

Отмечается, что старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Малгобекский» Ингушетии майор полиции Башир Хаутиев родился в 1992 году в городе Владикавказе. В органах внутренних дел с октября 2014 года. На должность назначен в феврале 2022 года.

Начальник пункта полиции «Петровский» УМВД России по городу Туле капитан полиции Максим Алехин родился в 1984 году в городе Туле. В органах внутренних дел служил с мая 2012 года. На должность назначен в августе 2021 года.

Помощник дежурного ИВС МОМВД России «Ефремовский» Тульской области сержант полиции Максим Родионов родился в 1998 году в поселке Первомайский Ефремовского района Тульской области. Поступил на службу в органы внутренних дел в октябре 2019 года. На должность назначен в июле 2021 года.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Малгобекском районе в результате боестолкновения погибли трое полицейских, восемь ранено. После обысков в упомянутом муниципальном образовании задержаны трое родственников предполагаемого участника НВФ Мовсара Коттоева со взрывными устройствами. Труп самого М. Коттоева нашли накануне в заброшенном доме в Аки-Юрте, мужчина погиб в результате самоподрыва. Ищут четверых бандитов. КТО продолжается.