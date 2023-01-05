Полиция проводит проверку после перестрелки в городе Назрани Ингушетии

Инцидент произошел по улице Московской города в четверг. Между двумя гражданами произошла ссора с обоюдным применением, предположительно, огнестрельного оружия.

Оба участника конфликта получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

Изъятое на месте происшествия оружие направлено на экспертизу.