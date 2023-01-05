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Полиция проводит проверку после перестрелки в городе Назрани Ингушетии

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Правоохранители Ингушетии проводят проверку после перестрелки в городе Назрани, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Инцидент произошел по улице Московской города в четверг. Между двумя гражданами произошла ссора с обоюдным применением, предположительно, огнестрельного оружия.

Оба участника конфликта получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

Изъятое на месте происшествия оружие направлено на экспертизу.

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