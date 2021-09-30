Полиция сообщила о четырех пострадавших в результате конфликта между жителями Назрановского района Ингушетии

0

Несколько человек пострадали в результате происшествия в одном из сел Назрановского района республики, сообщил газете «Ингушетия» сотрудник пресс-службы республиканского МВД в четверг.

«Пострадали четыре человека, одного человека задержали сотрудники полиции», — сказал представитель ведомства.

По его словам, сейчас министерство внутренних дел по данному факту проводит проверку.

По информации источника, знакомого с ситуацией, по предварительным данным, на улице в селе Гази-Юрт между соседскими детьми произошла ссора, в которую позже вмешались взрослые. Мужчины решили разобраться и встретиться на поле.

Один из участников из охотничьего ружья сразу открыл стрельбу. В результате огнестрельные ранения получили несколько человек, которые доставлены в ближайшую больницу.

Одному из пострадавших ампутировали ногу. Задержан предполагаемый зачинщик перестрелки.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Заработала горячая линия Всероссийской переписи населения
Магомет Тумгоев может возглавить парламент Ингушетии
Представители Ингушетии принимают участие в обсуждении методов сохранения нематериального культурного наследия в Пятигорске
«Умная техника» REDMOND обживается в «Умном доме» от «Ростелекома»
В октябре текущего года в Назрани откроется ещё одна благоустроенная зона отдыха
Прокуратура Ингушетии проконтролирует расследование массовой драки с перестрелкой в Назрановском районе
Сотрудники МЧС по Ингушетии проверили противопожарное состояние лечебных учреждений в Сунже
Представители ИнгГУ приняли участие в круглом столе «Судебная экспертиза: проблемы и перспективы развития»
В сельском поселении Нестеровское Ингушетии школьники раздали письма водителям
Сунженский военкомат Ингушетии стал лучшим при проведении весенней призывной кампании
Начальник Управления Росгвардии по Ингушетии провел личный прием граждан

Главное

Яндекс.Метрика

 