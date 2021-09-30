Полиция сообщила о четырех пострадавших в результате конфликта между жителями Назрановского района Ингушетии

«Пострадали четыре человека, одного человека задержали сотрудники полиции», — сказал представитель ведомства.

По его словам, сейчас министерство внутренних дел по данному факту проводит проверку.

По информации источника, знакомого с ситуацией, по предварительным данным, на улице в селе Гази-Юрт между соседскими детьми произошла ссора, в которую позже вмешались взрослые. Мужчины решили разобраться и встретиться на поле.

Один из участников из охотничьего ружья сразу открыл стрельбу. В результате огнестрельные ранения получили несколько человек, которые доставлены в ближайшую больницу.

Одному из пострадавших ампутировали ногу. Задержан предполагаемый зачинщик перестрелки.