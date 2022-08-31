Полиция выясняет обстоятельства конфликта с поножовщиной в Сунженском районе Ингушетии

«30 августа в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Сунженский» поступило сообщение из районной больницы о госпитализации троих граждан, имеющих ножевые ранения», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в ходе выезда следственно-оперативная группа предварительно установила, что между мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В результате инцидента некоторые были госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами.

Двое участников конфликта после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

По данным другого источника газеты «Ингушетия» конфликт между представителями двух тейпов произошел из-за земельного спора. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.