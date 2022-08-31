Резонанс

Полиция выясняет обстоятельства конфликта с поножовщиной в Сунженском районе Ингушетии

0

В Сунженском районе произошла драка, в результате которой госпитализированы трое мужчин, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.

«30 августа в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Сунженский» поступило сообщение из районной больницы о госпитализации троих граждан, имеющих ножевые ранения», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в ходе выезда следственно-оперативная группа предварительно установила, что между мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В результате инцидента некоторые были госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами.

Двое участников конфликта после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

По данным другого источника газеты «Ингушетия» конфликт между представителями двух тейпов произошел из-за земельного спора. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти столицы Ингушетии обязали принять меры по отлову бродячих собак
В Ингушетии троим жителям Карабулака вручили знак «Почетный гражданин города»
Чернобыльцы-инвалиды смогут получать ежемесячные выплаты в беззаявительном порядке
В Минэкономразвития Ингушетии прошел круглый стол на тему «Зеленая экономика»
В Ингушетии автомобиль врезался в дорожный отбойник
В МЧС по Ингушетии напомнили о действующем особом противопожарном режиме
Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в День знаний
Новые интерактивные доски подарил коррекционной школе-интернату Глава Ингушетии
Запуск законсервированной скважины позволит значительно увеличить водоснабжение в городе Сунжа Ингушетии
В Ингушетии проверили готовность площадок для проведения акции «Диктант Победы»
Около 10 тыс. первоклассников сядут за парты в Ингушетии 1 сентября

Главное

Яндекс.Метрика

 