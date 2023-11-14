Полномочные представители Ингушетии в субъектах России собрались в Москве

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце региона, участники мероприятия подвели итоги работы за текущий год и обсудили планы на 2024 год. Проведенная работа по итогам заседания была признана удовлетворительной. Всех полпредов наградили благодарственными грамотами.

Кроме того, представители Ингушетии посетили выставку «Регионы России» на ВДНХ. Отмечается, что республика представила интерактивную карту с красивыми пейзажами горного края, а также символичные предметы одежды и быта, отражающие богатую культуру народа.

«Мы выражаем искреннюю благодарность всем соратникам, которые, несмотря на трудности, продолжают неустанно работать. Ваш вклад в развитие Ингушетии огромен, и мы готовы идти вперед и создавать еще более яркое будущее для нашего региона», — заявил руководитель постпредства Ингушетии при Президенте России Михаил Илезов.