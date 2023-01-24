Газификация

Полную газификацию Ингушетии планируется завершить к 2026 году

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Технически возможную сетевую газификацию Ингушетии планируется завершить к 2026 году. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Глава региона Махмуд-Али Калиматов по итогам совещания в Магасе с участием гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова и начальника департамента ПАО «Газпром» Владимира Маркова.

«На совещании в Магасе обсудили догазификацию республики и программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Газораспределительная система у нас включает сети общей протяженностью свыше 3 тыс. км и 720 пунктов редуцирования газа. На сегодняшний день уровень газификации в республике составляет почти 80%, что выше среднего по стране. 65 тыс. индивидуальных домовладений и квартир уже газифицировано», — написал Калиматов.

По его словам, осуществив, благодаря поддержке ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», все запланированные мероприятия по строительству объектов газификации, республика получит возможность «увеличить поставки топлива действующим потребителям и выполнить подключения новых».

Пятилетняя программа, в частности, включает несколько важных для Ингушетии объектов. Один из них — реконструкция ГРС «Кантышево» вместе с завершением строительства газопровода-связки к ГРС «Назрань-2».

«Среди проблемных вопросов региона отметили отсутствие мер социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования. Будем готовить нормативный акт для введения подобных субсидий для жителей республики», — добавил Калиматов.

Глава региона поручил правительству оказать содействие в оперативном решении вопросов выделения земельных участков под объекты программы развития газоснабжения и газификации, а также помощи населению в подготовке домовладений к приему газа в утвержденных объемах и сроках.

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