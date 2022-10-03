Промышленность

Полпред Чайка отметил достижения Ингушетии в сфере промышленного производства

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В Магасе под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки прошло совещание по вопросам социально-экономического развития Ингушетии. Полпред отметил ряд достижений региона.

А именно: рост индекса промышленного производства, который увеличился более чем на 11%, динамика наблюдается и в сельском хозяйстве, где рост составил 6,6%. Растут и обороты розничной и оптовой торговли — на 3,3% и 48,6% соответственно. Ингушетия также продолжает лидировать по уровню рождаемости.

Юрий Чайка считает, что оказать существенное положительное влияние на социально-экономическое развитие республики призваны прорывные проекты, реализуемые в рамках модели экономического развития республики, а также национальные проекты.

«Хочу отметить, что на текущий момент в рамках модели экономического развития региона выделены пять прорывных проектов в сфере АПК, туризма и промышленности на общую сумму около 14,5 млрд рублей», — написал в своем Телеграмм-канале Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

В настоящее время в республике начата реализация одного проекта — это строительство тепличного комплекса «Сунжа», где планируется создать 315 рабочих мест. Общий объем финансирования — 6,2 млрд рублей. Остальным старт будет дан в 2023-м и последующих годах. Общий объем финансирования национальных проектов в республике в 2019-2024 годах прогнозируется в размере 31,2 млрд рублей.

Полпред выразил готовность содействовать усилиям властей Ингушетии по улучшению социально-экономического развития региона. «Хочу поблагодарить Юрия Яковлевича за постоянную поддержку и помощь, которую нам оказывает полномочное представительство», - отметил руководитель субъекта. 

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