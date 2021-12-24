Полпред Чайка ознакомился с выставкой-презентацией «Сделано в Ингушетии»

Свою продукцию представили местные производители: крупные комбинаты и заводы, МСП и творческие студии. Среди них — мастера войлочного ковроделия, «Сад-Гигант Ингушетия», АО «Агрокомплекс «Сунжа», обувная фабрика «Felice Pelle», завод радиаторов «АТМ», швейная фабрика «4БРА», производства сухих строительных смесей «ТИМ».

А также заводы полимерных труб «Техстрой», алюминиевых профилей «РИАК», ЛПК «Мужичи», мучная и кондитерская продукция СПК «Илиев продукт», «Galaeva F.», «Viva», «ДомКонсПро», «Сахарный завод «Хамхи», мясные и колбасные деликатесы «ЭкоМуслимПродукт», ООО «Птицекомплекс «Южный», вода «Ачалуки», «Джейрахское», мед «Chasyfoff» и «Мед Ингушетии».