Выставка

Полпред Чайка ознакомился с выставкой-презентацией «Сделано в Ингушетии»

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Прибывший в республику с рабочим визитом полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка и руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов ознакомились с выставкой-презентацией «Сделано в Ингушетии».

Свою продукцию представили местные производители: крупные комбинаты и заводы, МСП и творческие студии. Среди них — мастера войлочного ковроделия, «Сад-Гигант Ингушетия», АО «Агрокомплекс «Сунжа», обувная фабрика «Felice Pelle», завод радиаторов «АТМ», швейная фабрика «4БРА», производства сухих строительных смесей «ТИМ».

А также заводы полимерных труб «Техстрой», алюминиевых профилей «РИАК», ЛПК «Мужичи», мучная и кондитерская продукция СПК «Илиев продукт», «Galaeva F.», «Viva», «ДомКонсПро», «Сахарный завод «Хамхи», мясные и колбасные деликатесы «ЭкоМуслимПродукт», ООО «Птицекомплекс «Южный», вода «Ачалуки», «Джейрахское», мед «Chasyfoff» и «Мед Ингушетии».

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