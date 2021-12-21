Поздравление

Полпред Чайка поздравил Главу Ингушетии с присвоением почетного звания заслуженного юриста России

0
Юрий Чайка

Полномочный представитель главы государства в СКФО Юрий Чайка по телефону поздравил руководителя Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с присвоением почетного звания заслуженного юриста России.

«Юрий Чайка отметил большой вклад Махмуда-Али Калиматова, много лет проработавшего в органах прокуратуры, в совершенствование регионального законодательства, защиту прав и интересов граждан», — сообщили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Напомним, накануне Калиматову указом Президента Путина присвоено звание заслуженного юриста России.

«За большой вклад в совершенствование регионального законодательства, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» Калиматову Махмуду-Али Макшариповичу — Главе Республики Ингушетия», — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Дорожники Ингушетии обустроили прилегающую к новой школе территорию в сельском поселении Экажево
Ингушские дзюдоисты успешно выступили на Кубке России по дзюдо — 2021 среди взрослых в Грозном
Двадцать «Точек роста» и детский кванториум появятся в Ингушетии в ближайшее время
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на выставку «На стыке двух искусств»
Свыше 9 тыс. жителей Ингушетии не могут выехать за границу из-за долгов
Альпинистский лагерь «Кязи» в горной Ингушетии в новогодний период примет до 100 альпинистов из регионов России
Глава Сунженского района Ингушетии обсудил с жителями села Нестеровское вопрос распределения земельных участков
В Ингушетии заметно снизилось число закрытий компаний — до 220 предприятий
Около 3,5 млрд рублей выделят Ингушетии из федерального бюджета для строительства новых школ
В Ингушетии за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 84 человек
Ингушетия оказалась в тройке регионов — лидеров по обработке и утилизации отходов

Главное

Яндекс.Метрика

 