Полпред Чайка поздравил Главу Ингушетии с присвоением почетного звания заслуженного юриста России

«Юрий Чайка отметил большой вклад Махмуда-Али Калиматова, много лет проработавшего в органах прокуратуры, в совершенствование регионального законодательства, защиту прав и интересов граждан», — сообщили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Напомним, накануне Калиматову указом Президента Путина присвоено звание заслуженного юриста России.

«За большой вклад в совершенствование регионального законодательства, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» Калиматову Махмуду-Али Макшариповичу — Главе Республики Ингушетия», — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.