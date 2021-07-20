Поздравление

Полпред Чайка поздравил мусульман Северного Кавказа с праздником Курбан-Байрам

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Юрий Чайка

Полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка поздравил мусульман Северного Кавказа с праздником Курбан-Байрам.

«Этот светлый день, знаменующий окончание хаджа — паломничества мусульман к древним святыням, служит сближению верующих в общей молитве, обращает к духовным истокам ислама и единым для мировых религий высоким нравственным и гуманистическим идеалам — состраданию и заботе о ближнем, добрососедству и справедливости», — говорится в обращении полпреда.

Чайка считает, что «созидательный посыл праздника имеет особое значение для всех россиян. Ведь бережное отношение к культуре, обычаям и традициям друг друга сегодня остается важнейшим условием сохранения и укрепления мира, согласия и единства в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе».

«Пусть Курбан-Байрам вселит в сердца людей только светлые надежды на будущее и укрепит веру в завтрашний день. Желаю мусульманам, всем жителям Северного Кавказа крепкого здоровья, счастья и успехов в благих делах», — отметил полномочный представитель Президента России в СКФО.

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