Полпред Чайка принял участие в презентации деятельности штабов #МЫВМЕСТЕ в регионах СКФО

Мероприятия состоялись в Пятигорске на площадке Музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история».

Открывая встречу, полпред подчеркнул важность проводимой добровольцами округа работы.

«Возникнув как ответ на пандемию коронавирусной инфекции, которая требовала объединения всех общественных сил для поддержки нуждающихся граждан, проект вырос в постоянно действующую, эффективную и очень востребованную систему сбора и доставки гуманитарной помощи», — цитирует Чайку пресс-служба полпредства.

Как прозвучало, решение Президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции дало толчок к развитию нового направления работы штабов. А именно — поддержки бойцов и членов их семей, оказание им адресной гуманитарной, досуговой, педагогической, психологической и юридической помощи.

«Сегодня в данную работу вовлечены около 3000 волонтеров из регионов федерального округа. Это очень серьезный показатель, который наглядно демонстрирует — жители Северного Кавказа действительно вместе, и готовы сообща решать возникающие задачи», — подчеркнул представитель главы государства.

Он поблагодарил за неравнодушие и отзывчивость всех волонтеров, Общероссийский народный фронт, который стал инфраструктурной площадкой для проведения акции.

В ходе встречи были обсуждены итоги работы штабов в каждом субъекте. Региональные команды были награждены Благодарственными письмами полномочного представителя Президента РФ в СКФО за «бескорыстный вклад в организацию работы по сбору гуманитарной помощи».

На торжественную церемонию запуска окружной образовательной платформы «СтартМашук» собрались больше 300 юных активистов из регионов СКФО.

Обращаясь к ребятам, Чайка поздравил всех с большим событием в жизни школьников округа.

«Платформа объединит победителей и лауреатов конкурсов, юных лидеров из субъектов Северного Кавказа. Также приглашены ребята из новых российских регионов. Это поможет им быстрее интегрироваться в общероссийское образовательное пространство, найти соратников и единомышленников. «СтартМашук» станет реальным стартом большой работы для дальнейшего развития талантливых детей в творчестве и науке, в сфере патриотического воспитания», — заявил полпред.

По его словам, участников ждут ежегодные форумы, встречи с Героями России, известными учеными и просветителями, общественными деятелями.

«Впереди — большая дорога жизни, и я уверен, что вы будете идти по ней дружно, помогая друг другу, придумывая и реализовывая совместные идеи и проекты», — обозначил свою позицию Чайка.

Вместе с полпредом старт работе окружной платформы нажатием на символическую кнопку дали лидеры детско-юношеского движения из регионов СКФО.