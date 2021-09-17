Выборы

Полпред Чайка считает, что выборы — это ответственный момент в жизни страны

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В первый день голосования полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка в Пятигорске принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы. Полпред воспользовался возможностью выбора избирательного участка по месту пребывания.

Как сообщает пресс-служба полпредства, отвечая на вопросы журналистов, Чайка подчеркнул, что в ближайшие три дня — 17, 18 и 19 сентября — в регионах страны, в том числе расположенных в Северо-Кавказском федеральном округе, пройдут выборы различного уровня — глав субъектов, депутатов Госдумы страны и законодательных органов власти, органов местного самоуправления в территориях.

«Это ответственный момент в жизни нашей страны. И граждане страны должны прийти на избирательные участки, исполнить свой гражданский и конституционный долг и отдать свой голос за сильную и процветающую Россию», — отметил полпред.

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