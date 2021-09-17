Как сообщает пресс-служба полпредства, отвечая на вопросы журналистов, Чайка подчеркнул, что в ближайшие три дня — 17, 18 и 19 сентября — в регионах страны, в том числе расположенных в Северо-Кавказском федеральном округе, пройдут выборы различного уровня — глав субъектов, депутатов Госдумы страны и законодательных органов власти, органов местного самоуправления в территориях.

«Это ответственный момент в жизни нашей страны. И граждане страны должны прийти на избирательные участки, исполнить свой гражданский и конституционный долг и отдать свой голос за сильную и процветающую Россию», — отметил полпред.