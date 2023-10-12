Полпред Ингушетии в Белгородской области и мэр столицы региона договорились о сотрудничестве

«Будем наращивать взаимодействие по всем актуальным вопросам: работе волонтеров, экономическому взаимодействию, спортивному и культурному обмену и другим. Уверен, партнерство будет продуктивным и полезным обеим сторонам», — подчеркнул Магомед Хамхоев.

Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве республики в Москве, стороны договорились проработать алгоритмы и наметили план совместной работы.