Полпред Ингушетии в Белгородской области и мэр столицы региона договорились о сотрудничестве
Полпред Ингушетии в Белгородской области Магомед Хамхоев и мэр Белгорода Валентин Демидов договорились о взаимодействии по линии волонтерского движения.
«Будем наращивать взаимодействие по всем актуальным вопросам: работе волонтеров, экономическому взаимодействию, спортивному и культурному обмену и другим. Уверен, партнерство будет продуктивным и полезным обеим сторонам», — подчеркнул Магомед Хамхоев.
Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве республики в Москве, стороны договорились проработать алгоритмы и наметили план совместной работы.