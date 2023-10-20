Полпред Ингушетии в СЗФО принял участие в заседании общественного совета при губернаторе Ленинградской области

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, на мероприятии обсуждались актуальные вопросы по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Одной из основных тем заседания стало создание условий для взаимодействия и сотрудничества между различными национальными группами.

Отмечается, что участники совета высказались за необходимость проведения образовательных программ, направленных на повышение межкультурной грамотности и толерантности. В ходе заседания также было принято решение о создании рабочей группы, которая будет заниматься разработкой программ по улучшению межнациональных отношений.

Члены совета выразили свою готовность к сотрудничеству и активному участию в реализации проектов по улучшению межнациональных отношений.