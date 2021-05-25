Полпред Ингушетии в УФО встретился с командующим Черноморским флотом России
Полномочный представитель Республики Ингушетия в Свердловской области и Уральском федеральном округе Куреш Аушев встретился в Севастополе с командующим Черноморским флотом Российской Федерации Игорем Осиповым и посетил малый ракетный корабль «Ингушетия».
«Куреш Аушев и командующий договорились о том, что в этом году с 17 по 27 августа финал Кубка России по шахматам будет проходить на палубе ракетоносца «Ингушетия». Также обсуждалась возможность перевода лучших офицеров морфлота из Ингушетии на службу на этом малом корабле», — сообщила пресс-служба постпредства региона в Москве.
Напомним, Уральское полпредство республики совместно с двумя московскими корпорациями оказывают кораблю шефскую помощь.