Власть

Полпред в СКФО и Глава Ингушетии обсудили вопросы социально-экономического развития республики

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В Пятигорске состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки и Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического и общественно-политического развития региона, в частности, связанные с выполнением поручений главы государства, в том числе по реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Калиматов проинформировал Чайку о мероприятиях, запланированных к 30-летию образования Ингушетии в июне 2022 года.

Также детально были рассмотрены вопросы санитарно-эпидемиологической ситуации в республике и меры по ее стабилизации.

Комментарии 1

Алисхан 10 декабря, 2021 - 14:01
Оба прокурора. А 152 статья упк РФ игнорируется,жители Ингушетии изначально вывезены в уставной ставропольский край из конституционной Ингушетии. И что?

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