Полпред в СКФО и Глава Ингушетии обсудили вопросы социально-экономического развития республики

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического и общественно-политического развития региона, в частности, связанные с выполнением поручений главы государства, в том числе по реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Калиматов проинформировал Чайку о мероприятиях, запланированных к 30-летию образования Ингушетии в июне 2022 года.

Также детально были рассмотрены вопросы санитарно-эпидемиологической ситуации в республике и меры по ее стабилизации.