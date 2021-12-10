Полпред в СКФО и Глава Ингушетии обсудили вопросы социально-экономического развития республики
В Пятигорске состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки и Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического и общественно-политического развития региона, в частности, связанные с выполнением поручений главы государства, в том числе по реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.
Калиматов проинформировал Чайку о мероприятиях, запланированных к 30-летию образования Ингушетии в июне 2022 года.
Также детально были рассмотрены вопросы санитарно-эпидемиологической ситуации в республике и меры по ее стабилизации.
- ответить