Полпред в СКФО провел рабочую встречу c ректорами вузов Северного Кавказа

Чайка напомнил, что в соответствии с поручениями Президента Владимира Путина в фокусе внимания всех заинтересованных структур в настоящее время находятся повышение качества и доступности образования, усиление научно-технологического развития, а также укрепление кадрового потенциала реального сектора экономики и социальной сферы, сообщает пресс-служба полпредства.

Указом «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в качестве одного из целевых показателей определено обеспечение присутствия государства в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.

«Достижение данной цели требует непосредственного участия вузов Северного Кавказа, которые должны стать конкурентоспособными научными центрами, где ведутся соответствующие исследования», — отметил полпред.

По его словам, наряду с этим сохраняют свое значение другие важные задачи. Это модернизация профессионального образования, в том числе через внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов нашей страны, исторических и национально-культурных традиций.

Руководство высших учебных заведений округа и Совет ректоров вузов СКФО постоянно держат эти вопросы в зоне особого контроля, как и работу по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде.

«Хочу обратить ваше внимание на ключевую тему, которая сегодня руководством нашей страны рассматривается в качестве одной из наиболее приоритетных. Это создание и внедрение искусственного интеллекта.



В мире идет энергичное соперничество между странами в том, кто сможет раньше и успешнее использовать потенциал искусственного интеллекта для форсированного развития. Также, вероятно, что в ближайшее время невозможно будет говорить о полноценном суверенитете государства без использования многосторонних возможностей искусственного интеллекта, в том числе в сфере экономики, промышленности, науки, образования и, конечно, безопасности», — подчеркнул Чайка.

Еще одна актуальная задача — интегрирование новых территорий России в научную и образовательную среду.

«В вузах СКФО уже проходят обучение студенты из Донбасса. Но нам необходимо расширять форматы сотрудничества с научным сообществом новых территорий. Это касается и совместных научных проектов, и приглашения коллег для участия в научно-образовательных мероприятиях», — заявил Чайка, рекомендовав руководителям учебных заведений взять этот вопрос на контроль.

Состоялось обсуждение, в ходе которого было решено совместные усилия направить на реализацию обозначенных актуальных направлений сотрудничества.