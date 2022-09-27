Полпред в СКФО заявил о недопустимости формального подхода к частичной мобилизации
Юрий Чайка на заседании совета при полномочном представителе Президента России в СКФО заявил о недопустимости формального подхода к выполнению указа главы государства о частичной мобилизации.
В мероприятия в режиме видеосвязи принял участие Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Как прозвучало, призывные комиссии должны быть открыты и опираться на принципы гражданского общества. Представитель Президента в округе поручил организовать работу горячих линий для эмоционально-психологической поддержки семей военнослужащих, активнее противодействовать распространению недостоверной информации.
Также были обсуждены вопросы обеспечения бесперебойного функционирования предприятий ОПК в субъектах округа.
Главы регионов СКФО доложили о ходе исполнения указа Президента. Полпред подчеркнул, что будут приняты решения о более эффективном взаимодействии всех ветвей власти на данном направлении.
Должностные лица несут персональную ответственность за организацию работы, заключил Чайка.
В мероприятии приняли участие члены совета и приглашенные: начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин, заместитель начальника штаба Южного военного округа по организационно-мобилизационной работе Константин Запатоцкий, сообщает пресс-служба полпредства.