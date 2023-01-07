Полпред Юрий Чайка поздравил православных христиан с Рождеством

«В эти светлые дни миллионы людей испытывают особые чувства — радость, любовь, желание и готовность помочь ближнему, веру в торжество добра и справедливости», — говорится в обращении.

По словам Чайки, праздник Рождества напоминает о важности сохранения непреходящих духовных ценностей, которые играют особую роль в истории России, на протяжении веков являются нравственной опорой общества.

«В этот замечательный день желаю всем соотечественникам здоровья, успехов в благих делах и начинаниях. Пусть каждый день будет счастливым для вас и для тех, кто вам дорог», — подчеркнул полпред, сообщает его пресс-служба.