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Полпред Юрий Чайка поздравил православных христиан с Рождеством

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Юрий Чайка

Полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка поздравил православных христиан и всех жителей Северного Кавказа с Рождеством.

«В эти светлые дни миллионы людей испытывают особые чувства — радость, любовь, желание и готовность помочь ближнему, веру в торжество добра и справедливости», — говорится в обращении.

По словам Чайки, праздник Рождества напоминает о важности сохранения непреходящих духовных ценностей, которые играют особую роль в истории России, на протяжении веков являются нравственной опорой общества.

«В этот замечательный день желаю всем соотечественникам здоровья, успехов в благих делах и начинаниях. Пусть каждый день будет счастливым для вас и для тех, кто вам дорог», — подчеркнул полпред, сообщает его пресс-служба.

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