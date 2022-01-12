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Полпред Юрий Чайка поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником

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Юрий Чайка

Полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.

«Искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником — 300-летием образования российской прокуратуры», — говорится в обращении, опубликованном на сайте полпредства.

Чайка отметил, что на протяжении прошедших веков ведомство всегда было важной опорой государства, на которой строилось и продолжает строиться успешное формирование правового пространства в любом уголке нашего Отечества.

«Сегодня органы прокуратуры стали ведущим регулятором правоотношений практически во всех сферах жизни общества, способствуя укреплению общественно-политической и социально-экономической стабильности страны. А значит — обеспечению ее благополучного и безопасного будущего», — считает Чайка.

По его словам, отстаивая Закон и справедливость, сохраняя верность долгу, самоотверженно служа Родине и своему народу, лучшие сотрудники прокуратуры получили заслуженно высокую оценку тех, во благо кого они работают, — граждан России.

«Пример профессионализма, ответственного отношения к своим обязанностям, честности и личной порядочности новому поколению прокуроров дали наши дорогие ветераны, которые заложили и сделали незыблемыми основы российской системы защиты прав и свобод каждого человека, борьбы с преступностью и коррупцией. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в решении самых сложных профессиональных задач во имя нашей великой России», — подчеркнул полпред.

День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента России от 29 декабря 1995 года.

Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра I, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.

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