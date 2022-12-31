Полпред Юрий Чайка поздравил жителей СКФО с наступающим Новым годом

«Сегодня мы вместе провожаем 2022-й год, который оказался по-настоящему переломным для нашей страны. Он стал началом небывалой консолидации россиян, мощного патриотического подъема, которые доказали всему миру — мы едины, и нас ничем не сломить», — говорится в обращении, опубликованном на сайте полпредства.

Чайка отметил, что «пока наши бойцы в ходе специальной военной операции продолжают мужественно и самоотверженно выполнять все задачи, поставленные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, общество сплотилось в реализации гражданских инициатив, активной и деятельной поддержке военнослужащих и их семей».

«Сегодня я хотел бы сказать спасибо всем, кто на передовой борется за Правду, за мирное и благополучное будущее нашей страны;

волонтерам, которые следуя зову сердца, готовы помогать мирным жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и уже доставили на освобожденные территории сотни тысяч тонн гуманитарного груза», — подчеркнул полпред.

«Несмотря на идеологическое, военное и экономическое давление со стороны недружественных государств, Россия продолжает эффективное стратегическое развитие. Идет большая работа по повышению благосостояния граждан, созданию рабочих мест и возможностей для бизнеса, улучшению городской среды и социальной сферы. Под руководством Президента правительство России многое делает для роста экономики и инвестиционной привлекательности регионов Северного Кавказа. Реальные дела уже приносят реальные и ощутимые результаты для каждого жителя округа», — добавил Чайка.

Он пожелал всем соотечественникам здоровья, добра, благополучия и единения.