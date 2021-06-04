Поздравление

Полпред Юрий Чайка пожелал жителям Ингушетии мира и успехов во всех добрых начинаниях

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Юрий Чайка

Полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка поздравил жителей Ингушетии с 29-летием образования республики.

«Сегодня в регионе достигнуты серьезные результаты в укреплении стабильности общественно-политической ситуации, развитии социально-экономической сферы, обеспечении безопасности граждан», — отметил Чайка в своем обращении.

По его словам, во взаимодействии с федеральными органами власти и благодаря трудолюбию жителей Ингушетии в республике активно реализуются национальные проекты, создаются новые рабочие места. Многое делается для сохранения многовекового культурного богатства ингушского народа и привлечения туристов из разных уголков страны.

«В 2022 году будет отмечаться 30-летие со дня образования региона. Убежден, впереди республику ждет немало побед на пути гармоничного, стабильного развития», — подчеркнул полпред.

Чайка пожелал жителям региона «благополучия, мира и успехов во всех добрых начинаниях во имя процветания Ингушетии и нашей великой Родины — России».

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