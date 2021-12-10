Полпред Юрий Чайка проведет в Ингушетии выездное совещание по нацпроектам

«Подвели сегодня в Пятигорске общие итоги по реализации нацпроектов в регионах. Обсудили, как повысить результативность в следующем периоде 2022-2024 годов. Юрий Яковлевич Чайка рекомендовал регионам начать работу уже сейчас, учитывая при этом приобретенный опыт и не повторять допущенных ошибок», — написал Калиматов.

Он напомнил, что Ингушетия по ряду нацпроектов достигла ключевых показателей.

Республика успешно реализовала поставленные задачи на 2021 год по таким направлениям, как «Цифровая экономика», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но есть и отставания, признал руководитель субъекта.

«Ингушетия в числе регионов, у которых есть риски не ввода в эксплуатацию ряда объектов образования. Причины сложившейся ситуации характерны для большинства регионов и на заседании они были озвучены. Это рост стоимости стройматериалов, дефицит рабочей силы в связи с ограничениями по Covid-19, отчасти и ненадлежащее исполнение заказчиками и подрядчиками своих обязательств», — заявил Калиматов.

По его словам, регионам, не укладывающимся в сроки реализации нацпроектов, будут помогать, и «в ближайшее время Юрий Чайка проведет в Магасе выездное совещание, где будут рассмотрены причины отставания и меры, принимаемые для их устранения».