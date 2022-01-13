Полпред Юрий Чайка в День российской печати пожелал журналистам «благодарной и неравнодушной аудитории»

«Более трех столетий журналисты различных изданий в своих публикациях отражают ключевые моменты жизни общества, заполняя страницы истории нашей страны. За это время в профессиональном сообществе сложились свои этические нормы, традиции гражданской ответственности, эмпатии к проблемам и нуждам людей», — говорится в обращении, опубликованном на сайте полпредства.

Чайка считает, что, публикуя достоверную, взвешенную и объективную информацию, сотрудники масс-медиа «обеспечивают предметный и непрерывный диалог государства и граждан, вносят свой весомый вклад в укрепление единства многонационального российского народа».