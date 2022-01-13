Поздравление

Полпред Юрий Чайка в День российской печати пожелал журналистам «благодарной и неравнодушной аудитории»

0

Полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка поздравил работников СМИ с Днем российской печати, пожелав «благодарной и неравнодушной аудитории, новых творческих находок и только хороших новостей».

«Более трех столетий журналисты различных изданий в своих публикациях отражают ключевые моменты жизни общества, заполняя страницы истории нашей страны. За это время в профессиональном сообществе сложились свои этические нормы, традиции гражданской ответственности, эмпатии к проблемам и нуждам людей», — говорится в обращении, опубликованном на сайте полпредства.

Чайка считает, что, публикуя достоверную, взвешенную и объективную информацию, сотрудники масс-медиа «обеспечивают предметный и непрерывный диалог государства и граждан, вносят свой весомый вклад в укрепление единства многонационального российского народа».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Старшеклассников Ингушетии приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Чтение. Библиотека. Творчество»
Северо-Кавказский институт — филиал РАНХиГС поздравил сотрудников газеты «Ингушетия» с Днем российской печати
Асфальтированная дорога, водопровод и освещение появились в новых микрорайонах ингушской столицы
В рамках нацпроекта в Ингушетии до конца 2022 года отремонтируют 11 участков автомобильных дорог
Глава Ингушетии поздравил работников СМИ с Днем российской печати
На двух улицах Малгобека Ингушетии проведены работы по прокладке канализационной линии
В Ингушетии приняли меры по обеспечению готовности к распространению нового штамма Covid-19 «Омикрон»
Национальная библиотека Ингушетии получала в дар книгу Азы Евлоевой «Ингушские пословицы» на родном языке
Премьер-министр Ингушетии поздравил журналистов печатных СМИ республики с профессиональным праздником
В Карабулаке Ингушетии провели первый в текущем году рейд по легализации объектов налогообложения
Ингушский боец Мовсар Евлоев снялся с поединка против Топурии на UFC 270 из-за коронавируса

Главное

Яндекс.Метрика

 