Полпред Юрий Чайка в преддверии Нового года пожелал жителям СКФО любви и гармонии

В своем обращении, опубликованном на сайте полпредства, Чайка отметил, что 2021-й год, несмотря на сложности, был наполнен радостными моментами и светлыми надеждами на то, что впереди нас ждут только позитивные перемены.

«Под руководством нашего Президента Владимира Владимировича Путина мы смогли продолжить выполнение задач стратегического развития страны, достичь основных показателей национальных проектов. Вместе с правительством России впервые были разработаны и утверждены модели экономического развития регионов Северного Кавказа до 2030 года. Они подразумевают реализацию новых инвестиционных проектов, решение ключевых вопросов территорий. А значит — повышение благосостояния наших граждан, создание рабочих мест и возможностей для бизнеса, улучшение городской среды и социальной сферы», — отметил полпред.

Он напомнил, что уходящий год был объявлен в России Годом науки и технологий.

«Мы серьезно продвинулись и в этом направлении. Создан Консорциум вузов Северного Кавказа. Сформировано сообщество молодых лидеров науки в рамках Межрегионального клуба «Будущее Кавказа». Впереди — еще много планов и реальных дел по их воплощению», — подчеркнул Чайка.

Полномочный представитель пожелал всем добра, мира и благополучия.

«Давайте вместе постараемся сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Пусть в каждом доме царят любовь и гармония», — говорится в обращении.