Полпредом в СКФО принято положительное решение по ремонту школы в Карабулаке Ингушетии

В ходе мероприятия, в частности, был рассмотрен вопрос проведения в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» капремонта в одной из общеобразовательных организаций города Карабулака.

Также к Юрию Чайке с различными вопросами обратились жители Чечни, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Как сообщили «Ингушетии» в полпредстве, по всем обращениям, адресованным Президенту России, приняты положительные решения. Руководителям регионов даны соответствующие поручения. Ход и реализация мер взяты на контроль аппаратом полпреда главы государства в СКФО.