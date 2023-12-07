Полпредом в СКФО принято положительное решение по ремонту школы в Карабулаке Ингушетии
Полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка в режиме видеосвязи провел личный прием граждан.
В ходе мероприятия, в частности, был рассмотрен вопрос проведения в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» капремонта в одной из общеобразовательных организаций города Карабулака.
Также к Юрию Чайке с различными вопросами обратились жители Чечни, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
Как сообщили «Ингушетии» в полпредстве, по всем обращениям, адресованным Президенту России, приняты положительные решения. Руководителям регионов даны соответствующие поручения. Ход и реализация мер взяты на контроль аппаратом полпреда главы государства в СКФО.