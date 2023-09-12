Полпредство Ингушетии в СЗФО приняло участие в памятном вечере к 100-летию Расула Гамзатова
Руководство полпредства Ингушетии в Северо-Западном федеральном округе и представители молодежного комитета приняли участие в музыкально-поэтическом вечере «Вся моя жизнь в стихах моих», посвящённом 100-летию Расула Гамзатова, всемирно известного советского поэта.
Отмечается, что на мероприятии в Санкт-Петербурге в Доме дружбы Ленинградской области собрались посланцы землячеств народов России и диаспор ближнего зарубежья, народные артисты РФ, представители культурных и научных кругов Северной столицы.
«От Ингушетии мы поприветствовали участников заседания, а представитель молодежного комитета Мурад Мурзабеков прочел одно из произведений поэта. Вечер прошёл в очень тёплой дружеской атмосфере, гости и близкие друзья, знавшие Расула Гамзатова лично, тепло вспоминали юбиляра», — отметил полномочный представитель Республики Ингушетия в СЗФО Муслим Аушев.
Как сообщили в Постпредстве Ингушетии в Москве, на вечере воспоминаний прошло открытие художественной выставки заслуженного работника культуры Российской Федерации, почетного гражданина города Волосово Ленинградской области, члена Союза художников Российской Федерации, члена Ассоциации дагестанских художников в Санкт-Петербурге «Открытая ладонь» Рамазанова Магомеда Рамазановича.