Полпреды Президента России в федеральных округах ежемесячно будут докладывать Путину о борьбе с Covid-19

Правительству поручено обеспечить проведение за счет средств федерального бюджета централизованной закупки и доставки в субъекты отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых для стационарного лечения больных коронавирусом, а также оказывать поддержку регионам, в которых складывается сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация, с привлечением дополнительных сил и средств Минобороны, МЧС России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Кабинету министров России совместно с органами исполнительной власти субъектов необходимо обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции, предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и тех, кто находился с ними в контакте.

Поручено нарастить темпы вакцинации в регионах, в том числе лиц, вакцинированных ранее, а также переболевших Covid-19, обратив особое внимание на лиц в возрасте старше 60 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Высшим должностным лицам субъектов во взаимодействии с Роспотребнадзором необходимо усилить контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая: своевременное проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, соблюдение населением «масочного» режима и «социальной» дистанции, введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 часов утра.

Кроме того, высшим должностным лицам субъектов России рекомендовано совместно с руководителями организаций и предприятий обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета, и освободить от работы в течение 2 дней, с сохранением зарплаты, сотрудников при вакцинации против коронавируса.