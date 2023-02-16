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Полсотни обысков провели в Ингушетии по делу о хищении средств Фонда пенсионного и соцстрахования

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Правоохранительные органы проводят обыски в рамках уголовного дела о хищении денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования России в Ингушетии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Республике Ингушетия следователями управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и их республиканскими коллегами, а также при участии ФСБ России и Росгвардии проведено более 50 обысков по адресам проживания и местам работы экс-чиновников, подозреваемых в хищении денежных средств Фонда пенсионного и соцстрахования России в особо крупном размере», — сказала Волк.

По ее словам, изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК России, возбуждено в начале февраля текущего года.

На данный момент задержаны 11 предполагаемых лидеров и активных участников организованной группы.

В числе подозреваемых — бывшие должностные лица и работники государственного учреждения — Отделения Пенсионного фонда России по республике.

Ранее пресс-служба УФСБ по региону сообщала газете «Ингушетия», что в результате коррупционной деятельности были ущемлены права лиц из числа льготной категории, а государству причинён материальный ущерб, который, по предварительным оценкам специалистов, составил свыше двух миллиардов рублей.

Как отметил собеседник издания, региональное управление ФСБ совместно с МВД России и во взаимодействии с руководством региона проводит оперативно-разыскные мероприятия по фактам выявленных многочисленных коррупционных правонарушений, связанных с оформлением соцвыплат гражданам, не имеющим на это законных оснований.

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