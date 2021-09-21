Полтора килограмма героина изъято у жителя Ингушетии

По итогам экспертизы установлено, что в сумке содержался диацетилморфин, то есть — героин, массой 1517,85 грамма, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на преступление и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).