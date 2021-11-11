Получить второе высшее образование в области искусств теперь можно бесплатно

По словам собеседника, начиная со следующего учебного года граждане смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Порядок приёма, а также перечень вузов и специальностей утвержден председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Получить бесплатно ещё одно высшее образование можно будет в десяти ведущих профильных вузах. В списке Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Театральный институт имени Щукина, Высшее театральное училище имени Щепкина, Школа-студия МХАТ. А также Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова, Литературный институт имени Горького.

В перечень специальностей, которые можно будет освоить за счёт бюджетных средств, вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Как сообщил собеседник, отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе. Претендентам не придётся сдавать ЕГЭ, однако их ждут творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. По итогам экзаменов соискатели, набравшие наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места в рамках установленных контрольных цифр приёма на бюджетное обучение.

«Раньше в России бесплатно можно было получить только одно высшее образование. Однако в творческие профессии люди зачастую приходят уже в более осознанном возрасте и имея определённый трудовой опыт. Учитывая это обстоятельство, был принят закон, которым предусмотрено право на получение второго высшего бесплатного образования по творческим специальностям», — добавили в Минкультуры.