Получить второе высшее образование в области искусств теперь можно бесплатно

0

Российское правительство утвердило постановление о бесплатном втором высшем образовании в области искусств, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Ингушетии.

По словам собеседника, начиная со следующего учебного года граждане смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Порядок приёма, а также перечень вузов и специальностей утвержден председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Получить бесплатно ещё одно высшее образование можно будет в десяти ведущих профильных вузах. В списке Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Театральный институт имени Щукина, Высшее театральное училище имени Щепкина, Школа-студия МХАТ. А также Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова, Литературный институт имени Горького.

В перечень специальностей, которые можно будет освоить за счёт бюджетных средств, вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Как сообщил собеседник, отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе. Претендентам не придётся сдавать ЕГЭ, однако их ждут творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. По итогам экзаменов соискатели, набравшие наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места в рамках установленных контрольных цифр приёма на бюджетное обучение.

«Раньше в России бесплатно можно было получить только одно высшее образование. Однако в творческие профессии люди зачастую приходят уже в более осознанном возрасте и имея определённый трудовой опыт. Учитывая это обстоятельство, был принят закон, которым предусмотрено право на получение второго высшего бесплатного образования по творческим специальностям», — добавили в Минкультуры.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии заведующая детсадом стала фигурантом дела за прием на работу «мертвых душ»
Муниципальные власти Ингушетии и Чечни договорились о разрешении ситуации с изменением русла реки Фортанга
В сельском поселении Барсуки Ингушетии прошел конкурс детских рисунков «Полиция глазами детей»
В приграничной зоне Ингушетии прекращены строительные работы у реки Фортанга
Спецкомиссия проверит сообщения о незаконных земляных работах в приграничной зоне Ингушетии
Мэрия Назрани обратилась к жителям города с просьбой не выпускать скот на стихийный выпас
Сенатор от Ингушетии Мухарбек Барахоев представил закон о поддержке занятости
В Ингушетии за сутки умерли три человека с Covid-19
МВД по Ингушетии проводит акцию «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»
ФАДН проводит конкурс на соискание премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово»
В Ингушетии самая высокая смертность от Covid-19 среди пациентов старше 50 лет

Главное

Яндекс.Метрика

 