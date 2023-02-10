Помощь для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии собирают в каждом районе Ингушетии

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Хатай, Турция

В каждом районе и городе Ингушетии организован сбор гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения жителям Турции и Сирии, сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Формируем партию гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения жителей Турции и Сирии. Нами проведены переговоры с представителями МИД России, сформирован список самого необходимого», — написал М. Калиматов в своем Telegram-канале.

Как отметил руководитель региона, на средства Национального фонда развития Ингушетии власти закупят зимнюю одежду и обувь, лекарства и медицинское оборудование, палатки, обогреватели, одеяла, спальные мешки, термосы, средства гигиены, медикаменты и многое другое.

«Весь груз направят напрямую через МЧС России в Москву, а оттуда одним из спецбортов Министерства обороны России в обе страны», — отметил Глава республики.
По его словам, также в каждой администрации городов и районов республики открыты пункты сбора помощи.

«Неоценимо, что и жители Ингушетии решили не оставлять в беде пострадавших в Турции и Сирии — очень большое количество необходимых продуктов питания, тёплой одежды и других предметов первой необходимости собирает население региона для отправки гуманитарным грузом. Каждый из нас принял эту боль близко к сердцу, и мы готовы помочь пострадавшим от землетрясения», — заключил глава Ингушетии.

 

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