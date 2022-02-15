Помощник прокурора ингушского Малгобека завоевал путевку на Всероссийский этап конкурса «Лучший гособвинитель»
Подведены итоги республиканского конкурса на звание лучшего государственного обвинителя в регионе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры.
«По итогам конкурса первое место занял помощник Малгобекского городского прокурора Назир Евлоев, на второй позиции — старший помощник прокурора Назрани Михаил Оздо, третьим стал старший помощник прокурора Карабулака Тимур Яндиев», — сказал представитель надзорного ведомства.
По его словам, пять финалистов выполнили теоретическое задание на знание уголовного права и процесса, выступили с обвинительной речью по различным уголовным делам перед членами конкурсной комиссии под председательством зампрокурора республики Гирихана Хазбиева.
Комиссия оценивала не только способность представителей «ока государева» завоевать внимание аудитории, убедить в правильности своей позиции, но и последовательно представлять доказательства по делу, их ораторское искусство.
Победитель конкурса получил путевку на Всероссийский этап конкурса «Лучший государственный обвинитель».