Помощник прокурора ингушского Малгобека завоевал путевку на Всероссийский этап конкурса «Лучший гособвинитель»

«По итогам конкурса первое место занял помощник Малгобекского городского прокурора Назир Евлоев, на второй позиции — старший помощник прокурора Назрани Михаил Оздо, третьим стал старший помощник прокурора Карабулака Тимур Яндиев», — сказал представитель надзорного ведомства.

По его словам, пять финалистов выполнили теоретическое задание на знание уголовного права и процесса, выступили с обвинительной речью по различным уголовным делам перед членами конкурсной комиссии под председательством зампрокурора республики Гирихана Хазбиева.

Комиссия оценивала не только способность представителей «ока государева» завоевать внимание аудитории, убедить в правильности своей позиции, но и последовательно представлять доказательства по делу, их ораторское искусство.

Победитель конкурса получил путевку на Всероссийский этап конкурса «Лучший государственный обвинитель».