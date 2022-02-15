Прокуратура

Помощник прокурора ингушского Малгобека завоевал путевку на Всероссийский этап конкурса «Лучший гособвинитель»

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Подведены итоги республиканского конкурса на звание лучшего государственного обвинителя в регионе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры.

«По итогам конкурса первое место занял помощник Малгобекского городского прокурора Назир Евлоев, на второй позиции — старший помощник прокурора Назрани Михаил Оздо, третьим стал старший помощник прокурора Карабулака Тимур Яндиев», — сказал представитель надзорного ведомства.

По его словам, пять финалистов выполнили теоретическое задание на знание уголовного права и процесса, выступили с обвинительной речью по различным уголовным делам перед членами конкурсной комиссии под председательством зампрокурора республики Гирихана Хазбиева.

Комиссия оценивала не только способность представителей «ока государева» завоевать внимание аудитории, убедить в правильности своей позиции, но и последовательно представлять доказательства по делу, их ораторское искусство.

Победитель конкурса получил путевку на Всероссийский этап конкурса «Лучший государственный обвинитель».

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