Помощник-советник Главы Ингушетии Тамара Мальсагова приняла участие в выборах

«Сегодня я нахожусь на избирательном участке № 608 в Насыр-Кортском административном округе. Здесь очень чисто, уютно, приятно — участок готов принимать избирателей. Знаю, что жители республики — ответственные и неравнодушные люди. Поэтому рассчитываю, что они реализуют свое конституционное право. Ведь каждый голос может стать решающим и повлиять на наше будущее», — сказала Тамара Мальсагова.

Кроме того, она указала на то, что все санитарно-эпидемиологические требования на участке соблюдены.