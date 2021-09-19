Выборы

Помощник-советник Главы Ингушетии Тамара Мальсагова приняла участие в выборах

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Помощник-советник Главы Ингушетии Тамара Мальсагова приняла участие в выборах на избирательном участке № 608 в  Насыр-Кортском административном округе Назрани.

«Сегодня я нахожусь на избирательном участке № 608 в Насыр-Кортском административном округе. Здесь очень чисто, уютно, приятно — участок готов принимать избирателей. Знаю, что жители республики — ответственные и неравнодушные люди. Поэтому рассчитываю, что они реализуют свое конституционное право. Ведь каждый голос может стать решающим и повлиять на наше будущее», — сказала Тамара Мальсагова.

Кроме того, она указала на то, что все санитарно-эпидемиологические требования на участке соблюдены.

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