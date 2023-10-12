Почетное звание

Помощнику полпреда в СКФО Айдамиру Валиеву присвоено звание заслуженного юриста Ингушетии

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Помощнику полпреда Президента России в СКФО по вопросам развития межконфессиональных связей Айдамиру Валиеву указом главы региона Махмуд-Али Калиматова присвоено звание «Заслуженный юрист Республики Ингушетия».

«На должность помощника полпреда Айдамир Валиев был назначен в апреле прошлого года и за это время он успел внести весомый вклад в правовое развитие регионов округа», — отметили в пресс-службе Главы и правительства Ингушетии.

Айдамир Александрович Валиев в 1999 году окончил Академию ФСБ России и дипломатическую академию МИД России в 2020-м.

Проходил службу в федеральной службе безопасности, работал на различных должностях в коммерческих структурах, был помощником депутата Госдумы.

В 2020 году он стал начальника департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полномочного представителя Президента России в СКФО. 13 апреля 2022 года назначен помощником полпреда.

Награжден орденом Александра Невского, орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с изображением мечей I степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с изображением мечей II степени, благодарностью Президента Российской Федерации.

Действительный государственный советник России 3-го класса.

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