Портрет ингушского воина Султана Хашегульгова выставлен на фотовыставке в Госдуме

Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве республики в Москве, на выставке представлены 40 портретов участников СВО разных национальностей, удостоенных высоких государственных наград, с описанием их подвигов.

Отмечается, что открытие фотовыставки сопровождалось проведением круглого стола на эту же тему. В мероприятии приняли участие лидеры молодежных организаций разных национальностей и землячеств города Москвы, гости с Донбасса.

«Этой акцией мы хотим продемонстрировать многонациональный характер российской армии и выставить на всеобщее обозрение самоотверженность и подвиги наших военных», — рассказали организаторы выставки.