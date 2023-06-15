Память

Портреты погибших участников СВО из Ингушетии представлены на выставке в Россошанском краеведческом музее

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ELENA KIRMIZI NAR на выставке в Россошанском музее краеведения

Портреты погибших в ходе СВО на Украине ингушских военнослужащих Илеза Местоева и Ибрагима Чапанова представлены на выставке «Герои специальной военной операции» в Россошанском краеведческом музее, которая продлится до 23 июня этого года.

Это — 15 персональная выставка в городе Россошь Воронежской области художницы из Новочеркасска Елены Сухоруковой, известной под псевдонимом ELENA KIRMIZI NAR (в переводе с турецкого — Елена «Красный Гранат»). Псевдоним был создан художницей в начале творческого пути, когда она самостоятельно изучала турецкий язык и восточную культуру. Под таким именем Сухорукова известна за рубежом в творческой среде Пакистана, Индии, Кении, Турции, Афганистана и других стран.

Отметим, что 22 портрета ингушских участников СВО были представлены на тринадцатой персональной выставке художницы в краеведческом музее республики имени Тугана Мальсагова в декабре 2022 года.

Там же она впервые увидела фотографии Чапанова и Местоева. По словам Сухоруковой, «их судьба и стойкая гражданская позиция оказали мощное воздействие на нее и сразу же возникло желание увековечить этих храбрых и ответственных бойцов».

ELENA KIRMIZI NAR продолжает рисовать ингушских героев и сейчас изучает статьи о жизни и быте известных жителей республики. Благодаря знакомству с лицами и биографиями героев СВО из региона художница, как она отметила, открыла для себя новый, интересный, красочный и необычный мир и неповторимую ингушскую культуру.

Всего Сухорукова написала свыше 160 портретов героев СВО (100 графических и более 60 маслом). По ним можно изучать географию подвигов военнослужащих со всей России.

Сухорукова уже известна в стране и за рубежом своей гражданско-патриотической позицией благодаря ее предыдущим проектам — «Воины Гиппократа» и «Несгибаемые герои Великой Отечественной».

В период пандемии она нарисовала свыше 170 портретов медиков, павших в борьбе с Covid-19, в том числе — ингушских. Так появились «Воины Гиппократа».

Также в 2021-2022 годах в музеях разных городов России прошли персональные выставки художницы, посвященные мужеству героев ВОВ (более 200 портретов).

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