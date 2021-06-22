Портреты Тугана Мальсагова и других ингушских героев ВОВ экспонируются в Ростове-на-Дону

На выставке представлено 50 графических портретов, написанных художницей по фотографиям реальных бойцов. Среди них и портреты 11 ингушских героев Великой Отечественной: гвардии подполковника Японца Абадиева, воздушного стрелка Хасултана Арчакова, летчика Рашид-Бека Ахриева, гвардии подполковника Джабраила Картоева, командира звена штурмового авиационного полка Ширвани Костоева, лётчика-бомбардировщика Ахмеда Мальсагова, старшего лейтенанта Тугана Мальсагова, летчика Мурада Оздоева, командира саперной роты Ахмета Султыгова, майора медицинской службы Асият Тутаевой, партизанского разведчика Абдулы Цароева.

Идея проведения выставки пришла к художнице в прошлом году, когда она решила внести посильный вклад в выражение благодарности храбрым защитникам Родины. Изначально Елена Сухорукова планировала рисовать только героев, погибших в январе 1945 и только молодых, поскольку эти воины уже видели близость победы, уже гнали врага далеко за пределами СССР, освобождая Европу от нацистов, и надеялись жить дальше и праздновать победу со всеми, но в минуту смертельной опасности пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти своих однополчан и, погибая, нанести максимальный урон противнику.

Но началась пандемия коронавирусной инфекции, и Елена отложила на время написание портретов героев ВОВ и более года рисовала портреты погибших в борьбе с болезнью медиковю.

«После моего знакомства с работниками Ингушского музея краеведения имени Тугана Мальсагова, где 4 июня открылась моя выставка «Воины Гиппократа», и в особенности после личного общения с директором Магометом Закриевичем Саговым — внуком основателя этого музея, я прониклась уважением и любовью к несгибаемому ингушскому народу и занялась созданием портретов ингушских воинов, защищавших Отечество во Второй мировой войне», — рассказала газете «Ингушетия» Елена Сухорукова.

Выставка «Несгибаемые герои Великой Отечественной» в Ростове-на-Дону продлится до 2 июля. В дальнейшем художница планирует провести её в краеведческом музее в Назрани. Для этого она продолжает рисовать портреты ингушских героев, ведь Ингушетии есть чем гордиться, считает Сухорукова.

Параллельно с этим под влиянием рассказов Магомета Сагова о поднимавшем дух народа Тугане Мальсагове Elena Kirmizi Nar пишет монументальную историческую поэму «Туган Мальсагов и другие герои Ингушетии», в которой освещает жертвенный и, несомненно, героический путь великого ингушского народа на примере Тугана Мальсагова, описывая годы ВОВ, депортации ингушей и создание музея в Назрани.