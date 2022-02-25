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Порядка 3,3 млн долларов составил экспорт ингушской продукции за рубеж в 2021 году

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За 10 месяцев 2021 года экспорт продукции из Ингушетии в зарубежье составил $3,3 млн, сообщает Северокавказстат.

Из данной суммы в страны дальнего зарубежья приходится $2,3 млн, а в страны СНГ — $1,1 млн.

Лидером в СКФО является Ставропольский край, где объем внешней торговли составляет более $1 млрд — $768,1 в страны дальнего зарубежья и $268,9 в страны СНГ.

Ингушетия по объемам производства продукции сельского хозяйства занимает в РФ 37-е место.

Из наиболее крупных производителей в регионе на данный момент функционируют птицеводческий комплекс «Южный», заводы по производству алюминиевых сплавов «Риал», садоводческий комплекс «Сад-гигант», обувная и швейная фабрики «Фелиджэ Пэллэ» и ООО «4БРА».

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