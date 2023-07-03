Туризм

Порядка 3,5 млрд руб. вложат в туркластер для санаторно-курортного лечения в Ингушетии

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Власти республики разработали инвестпроект по созданию туристско-рекреационного кластера «Санаторно-курортный комплекс «Ачалуки», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Новый проект включает в себя создание санаторно-курортного комплекса, возведение комплекса обеспечивающей инфраструктуры для санатория «Ачалуки», а также строительство автомобильной дороги с пешеходной зоной для объектов туристского кластера», — сказал сотрудник пресс-службы.

Там отметили, что инвестиционный совет республики принял решение о придании проекту статуса приоритетного для региона.

По данным Комитета по туризму региона, под строительство объектов туркластера «Ачалуки» уже выделен земельный участок площадью 5 га. Общий объем финансирования на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования составляет 3,5 млрд рублей. В эту сумму входят средства из федерального бюджета в размере более 1,4 млрд рублей, также планируется выделение 50 млн рублей из бюджета республики. Еще 2 млрд рублей — внебюджетные средства.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что создание санаторно-курортного комплекса и развитие туризма в республике имеют огромное значение для региона и являются ключевыми факторами экономического и социального развития.

«Санаторно-курортный комплекс предоставит возможность для отдыха, реабилитации и оздоровления нашим гражданам, а также привлечет туристов из других регионов и стран. Мы стремимся создать комфортные условия для отдыха и предоставить высококачественные медицинские услуги, чтобы наш курорт стал популярным и узнаваемым местом для туристов», — заявил Калиматов.

По данным пресс-службы, центр будет специализироваться на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе полиартрита, остеохондроза, последствий не зарастающих длительно переломов, неврологии, а также реабилитации больных с последствиями инсультов и патологией сердца.

По созданию туркластера уже разработана проектно-сметная документация, которая получила положительную экспертизу и оценку Федерального агентства по туризму.

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