Электроснабжение

Порядка 36 км линий электропередачи отремонтируют в Ингушетии в 2023 году

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В Ингушетии в 2023 году проведут капитальный ремонт 36 км линий электропередачи (ЛЭП). В соседних регионах в порядок приведут более 100 километров линий электропередачи различного класса напряжения, сообщили СМИ в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

«В частности, в Ингушетии планируется отремонтировать 36 км линий электропередачи. Больше всего в СКФО ремонту подвергнутся линий электропередачи в Ставрополье — 920 км», — говорится в сообщении.

Также ремонт ЛЭП проведут в Дагестане, в Чеченской Республике и Карачаево-Черкесии — по 269 км. В Северной Осетии отремонтируют 187 км ЛЭП, в Кабардино-Балкарии — 141.

Ранее сообщалось, что «Россети Северный Кавказ» в 2023 году направит около 5,5 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса в СКФО. На эти средства планируется ввести 68,5 МВА трансформаторной мощности и модернизировать свыше 1 тыс. км линий электропередачи.

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