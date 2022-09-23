Порядка 380 млн руб. направят на строительство корпуса детской больницы в Ингушетии

«Корпус инфекционного отделения ДРКБ на 60 койко-мест построят рамках проекта «Здоровое будущее», — сказал представитель Народного собрания.

Как отметил собеседник издания, строительные работы ведутся по графику и в соответствии с проектно-сметной документацией.

Помимо десятков одноместных боксов, в здании расположатся операционная, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, кабинеты врачей и административные помещения.

Проект имеет высокую значимость в силу высокого показателя инфекционных заболеваний детей в регионе. Ход реализации проекта проверили депутаты парламента.

Напомним, строительство объекта началось в прошлом году, контрактная стоимость проекта — 380 млн руб. Объект переходящий, его возведение будет завершено до конца 2022 года.

За последние три года в учреждения здравоохранения Ингушетии поставлены более 350 единиц медоборудования. По позициям, где не было предусмотрено федеральное финансирование, но имелась острая потребность, выделялось финансирование из собственного резервного фонда. Так, был приобретен компьютерный томограф для Малгобекской больницы, приобретено 16 единиц передвижных медпунктов, 70 машин скорой медпомощи.

Завершается строительство психоневрологического и наркологического диспансеров, поликлиники в Сунже. Начато возведение Кантышевской участковой больницы.

Положительным итогом работы системы здравоохранения стало сохранение позитивной демографической ситуации. В регионе одни из лучших показателей по стране по рождаемости и естественному приросту.