Выборы

Порядка 7 тыс. ложных сообщений выявили в Общественной палате России в первый день выборов

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Киберволонтеры Общественной палаты России только за первый день голосования выявили порядка 7 тыс. ложных сообщений о выборах в Госдуму, их удавалось опровергать сразу. Об этом в субботу на брифинге сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при ОП по контролю за голосованием Александр Малькевич.

Он заметил, что, по состоянию на минувший четверг, киберволонтеры «за период с января по сентябрь выявили 5 тыс. фейков о выборах». «А дальше начался форменный кошмар. За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тыс. фейковых сообщений. За один день», — цитирует Малькевича ТАСС.

По его словам, «к утру субботы накал удалось сбить». Благодаря видеонаблюдению и работе журналистов такие сообщения «купировались на взлете».

По словам члена Общественной палаты, на первом месте по числу ложных сообщений находятся Санкт-Петербург, Москва, регионы Дальнего Востока, Екатеринбург и Новосибирск. «При этом часть этих сообщений — полная ахинея», — констатировал Малькевич, приведя в пример информацию, что на ряде участков люди голосуют без масок.

Кроме того, продолжил он, авторы таких сообщений берут настоящие фотографии, но используют ложный контекст. К примеру, фото урн с пустыми бюллетенями, опущенными для проверки КОИБ, выдавалось за случай «избирательной карусели». Фейки приходят с недавно созданных интернет-аккаунтов.

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