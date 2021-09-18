Порядка 7 тыс. ложных сообщений выявили в Общественной палате России в первый день выборов

Он заметил, что, по состоянию на минувший четверг, киберволонтеры «за период с января по сентябрь выявили 5 тыс. фейков о выборах». «А дальше начался форменный кошмар. За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тыс. фейковых сообщений. За один день», — цитирует Малькевича ТАСС.

По его словам, «к утру субботы накал удалось сбить». Благодаря видеонаблюдению и работе журналистов такие сообщения «купировались на взлете».

По словам члена Общественной палаты, на первом месте по числу ложных сообщений находятся Санкт-Петербург, Москва, регионы Дальнего Востока, Екатеринбург и Новосибирск. «При этом часть этих сообщений — полная ахинея», — констатировал Малькевич, приведя в пример информацию, что на ряде участков люди голосуют без масок.

Кроме того, продолжил он, авторы таких сообщений берут настоящие фотографии, но используют ложный контекст. К примеру, фото урн с пустыми бюллетенями, опущенными для проверки КОИБ, выдавалось за случай «избирательной карусели». Фейки приходят с недавно созданных интернет-аккаунтов.