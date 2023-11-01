После ДТП в Назрани госпитализированы три человека
При столкновении Mercedes-Benz и Lada Granta на пересечении улиц Базоркина и Картоева в Назрани пострадали три человека, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону накануне в 21:08 мск. Травмированные доставлены в ИРКБ работниками центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Для ликвидации последствий автоаварии привлекались сотрудники поисково-спасательного отряда «Эрзи».