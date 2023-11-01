ДТП

После ДТП в Назрани госпитализированы три человека

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При столкновении Mercedes-Benz и Lada Granta на пересечении улиц Базоркина и Картоева в Назрани пострадали три человека, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону накануне в 21:08 мск. Травмированные доставлены в ИРКБ работниками центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий автоаварии привлекались сотрудники поисково-спасательного отряда «Эрзи».

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